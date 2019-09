​Vincenzo Campanelli compie 60 anni, auguri dal Molise alla Germania

Auguri

COLLETORTO. Vincenzo Campanelli e la sua storia di vita, una storia simile a tante altre storie di giovani molisani che hanno lasciato la loro terra in cerca di lavoro, di fortuna, perché l’amato Molise non garantiva la sopravvivenza. Una partenza inizialmente contrastata dal suo papà emigrato anni prima in Germania e consapevole della lontananza dalla propria famiglia e l’amaro della solitudine dell’emigrante.

Ma il giovanissimo Vincenzo con i desideri e l’ardore dei suoi 17 anni ha salutato Colletorto con un arrivederci e ha seguito in Germania il suo papà coltivando i suoi sogni. Destinazione Ginsheim-Gustavsburg, si è inserito subito nel mondo del lavoro fiancheggiando il padre in un cementificio, ma subito scegliendo altre mete. Si è fatto onore Vincenzo, da buon italiano, grande lavoratore e dai sani principi inculcati dalla propria famiglia.



Ginsheim-Gustavsburg gli ha fatto conoscere la sua sposa Maria, di origine siciliane con cui ha realizzato il progetto più grande della sua vita, una famiglia, con la nascita di tre figlie. Non ha mai sciolto, ma rafforzato nel cuore i legami forti, le radici con la sua Colletorto, ove la mamma Antonietta lo aspetta intrepida ogni estate come solo una mamma può concedersi, e le sue sorelle Tina e Marilena che vivono il legame indissolubile della fratellanza.

Ma Vincenzo, ora raggiunge un traguardo saliente, compie 60 anni e per un occasione così importante tutta la sua famiglia capitanata da mamma Antonietta, Tina e Marilena e i nipoti tutti, gli fanno sentire il calore familiare che dal Molise varcherà i confini sino ad arrivare Ginsheim-Gustavsburg, al cuore di Vincenzo. Con un forte richiamo “ti aspettiamo per abbracciarti e brindare insieme” gli rivolgono auguri immensi per questo compleanno, che sia un giorno meraviglioso ricco di affetto e di felicità.