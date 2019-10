Il diamante... è per sempre, Pierino e Silvia sposi da 60 anni

GUGLIONESI. Non è un caso che i 60 anni di matrimonio siano denominati come nozze di diamante, rappresentati attraverso quella che è la pietra più bella e preziosa, così come prezioso è il rapporto di coppia che giunge fino a questo punto.

E Pierino e Silvia Virgili sono davvero l’esempio dell’amore. Quello con la “A” maiuscola. Quello che non cambia, quello che rimane bello e pulito come il primo giorno che si sono conosciuti.

Ed è per questo che i figli, i nipoti e tutti i parenti li vogliono festeggiare così.

“Un traguardo di vita, un traguardo del cuore, nella gioia di ogni giorno, nello splendore di ogni istante.

Ogni attimo è stato amore, ogni giorno è stato attimo, così per sessant'anni, così per tutto il resto della vostra meravigliosa vita insieme.

Da sessant'anni una luce vi accompagna in ogni istante della vostra vita, nei momenti in cui ha brillato di più e in quelli in cui è apparsa più opaca. Ma non si è mai spenta, perché quella luce è parte di voi.

Testimoni ed esempio per chiunque vi ami e abbia conosciuto la vostra gioia”.

Buone nozze di diamante a Pierino e Silvia anche dalla redazione di Termolionline.it.