Auguri

COLLETORTO. Auguri agli sposi Matteo Esposito e Francesca Mascioli con picchetto d'onore dei Carabinieri. La gioia dell'amore che si condivide davanti al Signore pronunciando quel "sì" per la vita così importante e sentito. Matteo Esposito e Francesca Mascioli si sono uniti in matrimonio nella chiesa della Madonna di Loreto a Roma. Gli sposi sono stati accolti dal picchetto d'onore dei Carabinieri in quanto Matteo è in servizio alla stazione di Colletorto. Auguri di ogni bene e tanta felicità dalle famiglie, dai testimoni, dai colleghi e da tutti gli amici.