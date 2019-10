«Ti amo e per me sei perfetta così come sei...»

TERMOLI. È notte alta, tra un po' sarà un nuovo giorno... Non sono bravo con le parole, è difficile dirti tutto...

Ma ti Amo, Amo tutto di te, Amo ogni cosa ti de te... sei l'essenza della mia vita, sei l'aria, sei linfa vitale per la mia Vita, sei ossigeno puro.... Ti amo Lara e per me sei perfetta così come sei.. Mi perdo nel tuo sguardo ogni volta che ti guardo... L'amore ci fa fare cose stupide,cose non razionali...ma tu vieni e verrai sempre prima di tutto... tu sei la mia Principessa e il mio cuore ti appartiene... prendi con te il mio cuore e custodisci per sempre l'amore che prova per te, ogni suo piccolo battito e per te... ti amo, alza gli occhi verso questo cielo stellato che ti proteggerà sempre e vieni da ME...per sempre... io e te....

Ti Amo.... B.