​Lupara in festa per i 100 anni di nonno Pasquale

Auguri

LUPARA. Li ha compiuti e festeggiati il 9 ottobre a Lupara: cento anni attraversando il millennio per Nonno Pasquale. Cento anni celebrati con grande trasporto da tutta la comunità. Per lui, padre, nonno, bisnonno dallo sguardo dolcemente poggiato su tutti è stata una giornata ricca di emozioni, accompagnato dalla sua famiglia. I figli Pina e Francesco, le nipoti Teresa e Marilina e poi le principesse Elisa, Gioia e la piccola Serena. La cara Angelina, sempre amorevole al suo fianco da tanti tanti anni, lo ha tenuto per mano anche nel giorno del “compleanno”. Una vera festa, di cuori e di felicità. Cento anni di differenza con i cittadini di domani, Matteo e Serena, gli ultimi nati di Lupara, tutti in piazza insieme per dire “buon compleanno Nonno Pasquale”. Sei l’orgoglio di tutti noi, esempio di rettitudine e attaccamento alle radici e agli affetti di sempre. La semplicità e il sacrificio che hanno accompagnato la tua dignitosa esistenza siano da monito alle nuove gererazioni.