Colletorto, buon compleanno a Marilena Campanelli

Auguri

COLLETORTO. Augurissimi a Marilena Campanelli. «Dobbiamo pur dire che l’arrivo “improvviso” di te pargoletta ha scombussolato non poco gli animi di noi fratelli anche in virtù del tuo scalpitare nella culla e i tuoi pianti ostentati forse per richiamare la nostra attenzione. Ma nonostante i tuoi “capriccetti” abbiamo in fretta imparato a volerti bene e nel tuo crescere giovincella ti abbiamo guardata sempre con occhi poco fraterni, ma piuttosto da genitori protettivi e la tua partenza di circa 20 anni fa ha di nuovo rabbuiato i nostri cuori, non dimentichiamo i tuoi pianti di quel giorno condivisi da noi con profondo senso di sconfitta e non volevamo proprio lasciarci. Il bene è forte e indissolubile, costruito e rinsaldato nel tempo che trascorre, troppo in fretta, nelle storie delle nostre vite e in occasione del tuo compleanno ci stringiamo tutti a cominciare dai fratelli “pazientosi” Tina, Vincenzo e i nipoti tutti con la capostipite mamma Antonietta che sempre valorosa aspetta di rivederci insieme e avvilupparci con un unico abbraccio. Da noi tutti, auguri cari piccola-grande Marilena».

Auguri anche dalla redazione di Termolionline.