Il papà compie 60 anni: la lettera d'auguri della figlia Giada

Auguri

ROTELLO. Una lettera d’amore, quella di una figlia per il proprio padre, che compie 60 anni. Giada la scrive nel giorno del compleanno del dottor Costanzo Spedaliere, già amministratore a Montorio nei Frentani.

«Buongiorno papà. Immagino che prima di leggere questa lettera tu sia sveglio già da diverse ore, o forse, conoscendoti, non avrai affatto chiuso occhio per tutta la notte, pensando che l’indomani sarebbe stato un giorno importante, o meglio un giorno che rende te importante. Immagino che tu abbia già spalancato tutte le finestre, trasformando il soggiorno in un Polo Nord ammobiliato, e che tu abbia già preparato il caffè, rigorosamente con la moka vecchio stile. Immagino che tu abbia già fatto colazione guardando lo sport in tv e chissà se sarai rimasto concentrato sul notiziario, oppure se l’idea che oggi tu abbia raggiunto un punto d’arrivo significativo (o forse preferiresti l’inizio di una nuova partenza) ti avrà distratto.

Senza dubbio oggi non è una giornata qualunque: un bel traguardo i 60, una giornata da ricordare, ma so già che tu la vivrai come un giorno di “bilanci”, un giorno in cui penserai a cerchi che si chiudono, in prospettiva che se ne aprano tanti altri, un giorno in cui ti guarderai indietro ripercorrendo con il filo dei tuoi pensieri tutta la strada percorsa fino ad oggi, ma subito ti volterai a guardare avanti, perché, come dici tu, si può fare sempre di più e sempre meglio.

Sei una persona formidabile, come poche se ne incontrano in giro al giorno d’oggi. Umile e disponibile, pur essendo cosciente del tuo potenziale e del tuo valore, ad essi anteponi sempre i valori, quelli in cui ti rispecchi, che ci hai trasmesso e nei quali ci sostieni a credere ogni giorno; mai stanco di conoscere le ultime novità e professionale nel tuo lavoro. Si, il tuo lavoro, quello al quale da ormai più di trent’anni ti dedichi con passione, ma soprattutto con dedizione verso il prossimo, verso il nostro territorio, verso te stesso, ed è proprio questa abnegazione, dietro la quale si celano solidarietà e bontà d’animo, che mi ha sempre affascinato.

Ricordi quando da piccola, con un insieme di orgoglio e invadenza, fermavo i passanti per strada dicendo: “mio papà fa il dottore del core”, ma quella sfacciataggine svaniva nel nulla quando non c’eri. Ricordi infatti quando, essendo via per dei convegni, telefonavi la sera ed io non riuscivo neanche ad augurarti la buonanotte, dato che ogni volta, non appena alzavo la cornetta e sentivo la tua voce, la mia si strozzava in gola all’altro capo, e subito correvo via con dei goccioloni che mi solcavano le guance perché già sentivo la tua mancanza nonostante non ti vedessi forse soltanto da poche ore.

Attraverso la tua dedizione mi hai insegnato ad essere tenace e a guardare dritta verso i miei obiettivi. Mi hai insegnato che nella vita nulla ci è dovuto, ma che con l’impegno tutto può essere conquistato. Mi hai insegnato che a volte è meglio restare in silenzio e osservare da lontano essendo umili, piuttosto che parlare e guardare da vicino, facendo sfoggio di esibizionismo. Mi hai insegnato l’importanza di saper guardare negli occhi, unico vero filtro di limpidità.

Spero di non aver inumidito troppo le tue iridi blu e che tu sia riuscito a portare a termine la lettura emozionandoti nella giusta misura.

Ti ringrazio per avermi trasmetto il tuo carattere, il tuo cuore, e spero la tua testa.

Buon compleanno papà, e come diresti tu “sempre in gamba”!

P.S. se dovesse passarti per la mente l’idea di essere diventato vecchio, ricorda che ci sono le tue pazienti ultra ottantenni e con la cataratta che si complimentano con te dicendo “c bell’ u giovn”.

Ti voglio bene.

Giada».