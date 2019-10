Laurea a pieni voti per Antonietta Aquilante!

SAN MARTINO IN PENSILIS. Laurea in Scienze della formazione primaria per Antonietta Aquilante. Hai raggiunto un traguardo significativo con impegno, sacrificio e consapevolezza realizzando un sogno che ti apre le porte del futuro nel mondo della scuola. Antonietta Aquilante si è brillantemente laureata in Scienze della formazione primaria all’Università degli Studi del Molise con la votazione di 110. Ha discusso un’interessante e apprezzata tesi in didattica dell’inclusione dal titolo “L’educazione emotiva come strategia inclusiva”. Relatore prof. Gianluca Amatori e correlatore prof. Luca Refrigeri. Alla neo dottoressa (e futura maestra) infinite congratulazioni dalla sua famiglia e da tutte le persone che le vogliono bene. Ad maiora!