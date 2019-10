Auguri

COLLETORTO. Laurea in Scienze della formazione primaria per Maria Grazia Mucciaccio: 110 e lode. Congratulazioni a Maria Grazia Mucciaccio che ha conseguito brillantemente, con una votazione di 110 e lode, la laurea in Scienze della formazione primaria all'Università degli Studi del Molise. La neo dottoressa ha discusso un'apprezzata tesi in Sociologia dei processi formativi e comunicativi dal titolo "Il concetto di 'definizione della situazione' nelle opere di Erving Goffman; relatore prof. Guido Gili e correlatore, prof. Filippo Bruni. "Nel giorno della tua laurea vogliamo dirti che siamo orgogliosi del tuo risultato e anche del tuo brillante percorso del quale ci hai sempre reso partecipi. Ti auguriamo un futuro pieno di soddisfazioni! Affronta ogni nuova avventura con la gentilezza e la tenacia che ti appartengono. Con affetto, la tua famiglia".