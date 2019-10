Auguri

COLLETORTO. Laurea in Economia aziendale per Antonello Astore. Ha affrontato con impegno, sacrificio e consapevolezza un percorso di studi intenso e significativo. Antonello Astore si è laureato brillantemente in Economia Aziendale all'Università degli Studi del Molise. Ha discusso una tesi in Macroeconomia sul Pil e altre misure di benessere, relatore il prof. Alberto Pozzolo. Al neo dottore congratulazioni vivissime dai genitori Nunzio e Rosalba, dalla sorella Marianna, da tutti i parenti e dagli amici. In bocca al lupo per il tuo futuro!