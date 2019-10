Auguri

TERMOLI. Thomas Pio Caporicci diventa maggiorenne. «Questo è un giorno importante per te, Thomas, perché hai raggiunto il tanto desiderato traguardo dei tuoi 18 anni. Il nostro augurio è che tu possa percorrere serenamente il sentiero della vita al meglio, non perdendo mai il tuo sorriso gioioso e realizzando ogni progetto importante per il tuo futuro. Noi saremo sempre a un passo da te, pronti a sostenerti ogni volta che cercherai la nostra mano con tutto l’amore che possiamo. Oggi entri nell’età adulta, ma conserva sempre un po’ del bambino che c’è in te, ti servirà per affrontare la vita con più leggerezza. Auguri a te, che questo giorno sia il migliore di ogni altro, non avere fretta di diventare adulto, cammina piano, non sprecare la vita, ma godi ogni secondo di questo bel percorso e sii felice sempre!» Un messaggio inviato per Thomas Pio da zii e cugini.