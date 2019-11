Andrea Murazzo va in pensione: «Auguri dalla tua famiglia che ti apprezza e ti ama»

TERMOLI. Andrea Gabriele Murazzo da oggi è in pensione, per lui questo messaggio dalla famiglia: «Dopo tanti, troppi anni passati a lavorare con tanta dedizione e professionalità è arrivato il momento tanto atteso del pensionamento, ora avrai tempo da trascorrere con i tuoi cari, di fare tutto ciò che non sei riuscito a fare durante gli ultimi quarant 'anni. Un 'in bocca al lupo' per tutte le cose belle che farai e come prima cosa restare in salute per tantissimo tempo ancora. Auguri dalla tua famiglia che ti apprezza e ti ama. Tua moglie, i tuoi figli e i tuoi nipoti».