​Larino, festa alla Rsa per i cento anni di Angela Tomino

LARINO. Una giornata di festa per Angela Tomino che lo scorso 7 ottobre ha compiuto cento anni. Un vero e proprio evento per tutta la Rsa di Larino dove la nonnina è assistita e accudita con professionalità e tanto amore da tutto il personale. Si trova qui per motivi di salute ma è lucidissima e ricorda tutto e tutti. Lei è originaria di Montefalcone nel Sannio e prima del ricovero abitava a Termoli. La centenaria è una persona molto umile e buona con tutti ma sa farsi valere quando ha ragione. Vedova da quarant'anni di Giocondino, ha saputo tirare avanti con orgoglio e sacrificio, sempre indipendente e amata dai tre figli che hanno partecipato alla festa insieme ai nipoti e ai cognati. Auguri di cuore, ti vogliamo un mondo di bene.