E' nata Maria Longo: fiocco rosa a Campomarino

CAMPOMARINO. È nata alle 17:45 di lunedì scorso, 11 novembre, all'ospedale di Pescara: benvenuta al mondo alla piccola Maria Longo, per la felicità dei genitori Manuel e Antonella! «Dal vostro coraggio e dal vostro amore è nata una nuova vita e dallo stesso amore ella trarrà l'energia per crescere... congratulazioni per la nascita della principessa Maria... con infinito amore i tuoi zii e i tuoi amici...