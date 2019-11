Maria Vincenza La Vecchia compie 99 anni, auguri alla nonnina di San Martino in Pensilis

Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. E' un giorno speciale per Maria Vincenza La Vecchia, compie 99 anni. Per lei gli auguri della famiglia: "A 99 anni vorremmo essere come te, ancora piena di stupore e di gioia di vivere: la tua vitalità è il dono più grande che tu fai a noi ogni giorno! Auguri nonna Maria Vincenza".