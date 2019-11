Yolena Gioia è dottoressa in design: congratulazioni!

TERMOLI. Yolena Gioia si è laureata in Design. Questo il messaggio di auguri da parte della famiglia:

"Auguri Yolena! Congratulazioni non tanto per la laurea, ma per essere riuscita a dimostrare quell'intraprendenza e quell'autonomia che ti hanno fatto superare questo traguardo e che ti potranno portare a superarne altri in futuro!

Con affetto,

Stefano, Piercarlo, Papà e Mamma "

Tanti auguri anche dalla redazione di TermoliOnLine.