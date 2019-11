Roberto e Noemi, fiocco doppio al Punto nascita del San Timoteo nel giro di due ore

TERMOLI. Le potenzialità del Punto nascita di Termoli. Nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre, due i bimbi che sono nati a distanza di appena due ore. Parliamo del piccolo Roberto Mate e di Noemi Fortarezza. «Sembra una foto cartolina questa dei due bimbi nati l'11 novembre al San Timoteo. Prima il piccolo Roberto e dopo due ore la piccola Noemi! Noi tutti ringraziamo l'intero personale per la professionalità e la dolcezza ricevuta!» Un dono meraviglioso quello ricevuto dai genitori Maria e Paolo per il fiocco azzurro di Roberto e di Virginia e Rino per la piccola Noemi. Il Punto nascita c’è e allora immense felicitazioni ai due nascituri e alle loro famiglie.