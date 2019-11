Aurora: una principessa che debutta da grande

TERMOLI. Una festa in grande stile alla Cala Sveva è quella che attende oggi Aurora Di Gennaro, che compie i suoi primi 18 anni. Diventa maggiorenne, un banco di prova e un traguardo all’unisono, per una delle stelle del firmamento.

Un giorno assai speciale per una creatura altrettanto magica, come testimoniano l’immenso amore di papà Daniele, di Lucrezia, delle sorelle Chiara e Diletta e del fratellino Daniele junior. Una principessa che debutta da grande, per lei questo messaggio di infinito e profondo affetto: Con tutto il nostro amore e tutto il nostro cuore, ti auguriamo un buon diciottesimo compleanno! Stai diventando grande e il tuo cuore sta crescendo… speriamo crescano anche le emozioni che proverai! Auguroni per i tuoi 18 anni!

Speriamo che saranno gli anni più felici della tua vita».