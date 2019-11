«Tantissimi auguri a Bernardo Mucci»

TERMOLI. Una coppia manda un messaggio di auguri davvero speciale al loro avvocato: Bernardo Mucci, che oggi compie 56 anni. «Tantissimi auguri di buon compleanno caro avvocato, 56 anni portati benissimo, per il professionista più bello del foro di Larino. Ti augiriamo una vita piena di felicità e soddisfazioni, come ti meriti per la persona speciale che sei, il tuo cuore è buono come il pane, oltre a essere un avvocato in gamba e unico, tu sei un nobile. Con ammirazione e tanta stima, ti diciamo auguroni a te avvocato». Firmato Archina Terza e Antonio Nardella.