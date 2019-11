Laurea da 110 e lode in Fisioterapia per Giuseppe Di Stefano

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Un percorso di studi affrontato con impegno, passione, sacrificio e la consapevolezza di raggiungere un traguardo importante. Giuseppe Di Stefano ha conseguito brillantemente, con la votazione di 110 e lode, la Laurea in Fisioterapia presso la Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell'Università “Gabriele D'Annunzio” di Chieti-Pescara. Ha discusso un'apprezzata tesi dal titolo “Riabilitazione in acqua in esisti di distorsione della caviglia”, relatore: prof. Giuseppe Giannuzzo. Al neo dottore congratulazioni per un futuro professionale ricco di soddisfazione dalla famiglia, dagli amici e un pensiero speciale da zia Alfredina, zio Antonio e Luisa.