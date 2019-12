Sara Masciantonio spegne nove candeline, auguri!

Auguri

CAMPOBASSO. Sara Masciantonio spegne nove candeline: tanti auguri! «Ci hai regalato nove anni di passione unica! Sei la nostra vita! Grazie per i tuoi sorrisi, per le tue sorprese, per le tue dritte! Buon compleanno Principessa!! Da mamma e papà».

Auguri anche dalla nostra redazione.