CAMPOMARINO. Tantissimi auguri al professore Alfonso Tigano che va in pensione: una vita per la scuola.

"Sei stato più di un professore. Tu sei stato l’allenatore della mia vita e voglio ringraziarti di cuore per tutto. In questo giorno speciale tantissimi auguri per la tua merita pensione dalla tua ex alunna Eliana e da tutti i tuoi colleghi dell'Omnicomprensivo di Campomarino".