Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nella vita di uno studente e di una studentessa la laurea è un traguardo molto importante, anzi è un traguardo importantissimo che significa e giunge al punto di arrivo di un lunghissimo e rigido percorso verso l'età adulta e verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Antonella Sebastiano è nata a Larino in provincia di Campobasso il 29 giugno 1995, lei stessa è originaria di Santa Croce di Magliano in Molise in provincia di Campobasso e lei stessa all'età di 24 anni, è pronta a laurearsi nella facoltà di Giurisprudenza nella Università di Bologna, chiamata la "Unibo". I più sentiti auguri ed un grande in bocca al lupo da parte di tutta la sua famiglia, da parte di tutti i suoi parenti, da parte di tutte le sue parenti, da parte di tutti i suoi amici e da parte di tutte le sue amiche.