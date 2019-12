Laurea in Scienze e tecnologie agrarie con 110 e lode e plauso accademico per Domenico Aquilante

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un percorso di studi affrontato con impegno, tenacia, passione e la consapevolezza di raggiungere un risultato significativo che apre le porte del futuro professionale e rinnova le competenze e le capacità maturate. Domenico Aquilante ha conseguito la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie al Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Università del Molise con la votazione di 110 e lode e il plauso accademico. Ha discusso una tesi sperimentale in entomologia applicata agli agroecosistemi dal titolo “Studi elettrofisiologici e comportamentali su adulti di Psyttalia concolor (Szépligeti) (Hymenoptera: Braconidae) verso sostanze volatili delle olive”. Relatore prof. Giuseppe Rotundo, correlatore prof. Antonio De Cristofaro. A Domenico congratulazioni dai genitori e dal fratello, dagli zii e dai cugini, dagli amici e da tutte le persone che gli vogliono bene.