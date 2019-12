Laurea da 110 e lode per Fabiana Macolino

Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Laurea da 110 e lode in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche per Fabiana Macolino. Ha conseguito con la votazione di 110 e lode la Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche all’università di Parma.

Una tesi molto apprezzata dal titolo:"Formulazione di nanoparticelle polisaccaridiche per la somministrazione di farmaci antifungini". Una dedica speciale per lei: «Sei stata sempre una persona brillante, hai affrontato gli studi universitari con grande passione, dedizione e determinazione, raggiungendo un traguardo tanto ambito quanto desiderato.

Siamo felicissimi e molto orgogliosi di te e che tu possa realizzare i tuoi sogni e continuare ad avere una vita personale e professionale piena di gioie e soddisfazioni». Alla dottoressa Fabiana Macolino le più vive congratulazioni dalla mamma, dal papà, dal fratello, dai parenti e da tutti gli amici.