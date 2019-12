Auguri doppi in casa Marinucci

TERMOLI. Oggi Neil Angiola Louise e Paul Nicolas Felice Marinucci, rispettivamente sorella e fratello, compiono gli anni insieme. Mentre Neil Angiola Louise raggiunge la maggiore età, Paul Nicolas Felice ne festeggia 13.

In questa splendida giornata in casa Marinucci ai due super festeggiati verrà riversato un mondo di amore e felicità da parte di mamma Christelle e papà Daniele oltre alla sorella Loredana, come anche da parte dei nonni gli zii e i tanti cuginetti unitamente ai tanti amici. A Neil Angiola Louise e Paul Nicolas Felice gli auguri di buon compleanno anche da parte della nostra redazione.