Una vita spesa nello Zuccherificio del Molise, Aldo Castaldi compie 70 anni

TERMOLI. Aldo Castaldi taglia un traguardo importante della sua vita: compie 70 anni. un augurio particolare se lo merita e capirete perché. Ecco cosa ci ha detto: «Abito a Termoli dai primi anni 70 a Termoli e venivo da Roseto degli Abruzzi. Il 2 luglio 1975 ho iniziato a lavorare all'allora Zuccherificio del Molise, all'ufficio personale, come avventizio ed aiuto di Nicolamaria Colavecchia e dal gennaio 1978 stabile, sempre all'ufficio personale. Sono stato l'ultimo ragioniere della gestione Tesi e costretto ad andarmene in pensione il 31 marzo 2011, per motivi in seguito a tutti noti.

Al collocamento, in prevalenza avevo rapporti di lavoro con la buona anima di Mario Pasciullo, persona molto sensibile alle problematiche dei termolesi.

Dopo essere andato in pensione ho seguito gli ex colleghi nel pacifico presidio che si è rilevato anche esso fallimentare e tutt'ora li seguo perché diversi di loro non hanno né ammortizzatori sociali e quindi nessuna entrata economica. Di questi tempi non è una cosa piacevole, per questo persone che hanno questa sensibilità meritano un posto speciale tra noi».

Auguri Aldo, da parte della nostra redazione e in particolare da Michele Trombetta per questi 70 anni spesi sicuramente bene.