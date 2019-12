CAMPOMARINO. Augurissimi a Luciana Scalella per i suoi meravigliosi 60 anni. Un mondo auguri dalla sua splendida famiglia, dai colleghi del Comune di Termoli e dalle amiche del salone Immagine Moda Capelli di Teresa Di Vito. Un augurio sincero condiviso anche da Termolionline, che per tanti anni l'ha vista come punto di riferimento sempre cordiale dell'ufficio elettorale del Comune di Termoli.