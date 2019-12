Auguri in versi di Norma Malacrida: Pensieri di Natale

TERMOLI. Auguri in versi a parenti ed amici vicini e lontani di un Natale di piccole cose, di teneri gesti che procurino gioie; sinfonie di mille pensieri che diventino luce di bene a illuminare un mondo che vive il Natale ma stenta a trovare la Stella Cometa che guida al Presepe.

PENSIERI DI NATALE

Un Natale di mille pensieri

di bene

che volano

e s'apprendono a cuori;

un Natale di piccole luci

di gesti e parole

di sogni in moria

che improvvisi rivivono

e si fanno armonia;

un Natale

in capanne accoglienti

dove luci s' accendono

per donare un sorriso

a bambini

mai nati alla gioia

sacrificati su egoliatrici

roghi;

un Natale di Magi e pastori

di stella cometa e massaie

di angeli in volo

senza perfidi Erodi;

un Natale di mani ricolme

di dolci speranze

che si fanno certezze

per chi non ha tetto

e s'infratta

tra rovi e tra canne

nel fango

reietto

cacciato

come cane divenuto randagio

perché ha perso padrone e ricetto,

un Natale... di pace

d'amore

che non sia

una vecchia stonata canzone.

Da: Oltre il grigio... l'azzurro

di Norma Malacrida