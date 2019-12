TERMOLI. Nozze d’argento per Daniela e Massimo.

Per Daniela e Massimo che oggi festeggiano il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio. Trovare un Amore che continua a crescere nel tempo è una delle più grandi benedizioni! Vi auguriamo di continuare ad amarvi così per sempre! Che l'argento della vostra unione possa trasformarsi in oro! Felice anniversario. Da Alberto e Marialivia i due vostri grandi capolavori, dalla vostra famiglia, dagli amici tutti!