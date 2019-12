Mariapina Michilli compie i suoi primi 41 anni

TERMOLI. Oggi Mariapina Michilli taglia il traguardo dei suoi splendidi 41 anni. in una giornata che si preannuncia per lei di grandi festeggiamenti oltre ai tanti auguri che riceverà saranno graditissimi e carichi di amore quelli che riceverà da parte delle sue adorate figlie Alessia, Sharon e Giada. Per Mariapina auguri da parte della nostra redazione.