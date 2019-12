75 anni di matrimonio per Pietro e Maria Libera D'Amico

Auguri

CASACALENDA. Una giornata speciale, probabilmente “storica” per il paese e per il territorio. Non capita di certo tutti i giorni di condividere un anniversario così importante: 75 anni di matrimonio. Gli sposi si chiamano Pietro e Maria Libera D’Amico, sono originari di Cercemaggiore e, dagli anni sessanta, vivono a Casacalenda. Il matrimonio è stato celebrato nel dicembre 1944 subito dopo il rientro dalla guerra di Pietro. Cinque figli, diciassette nipoti e sedici pronipoti. Numeri che raccontano le esperienze e l'amore di una famiglia così numerosa. Per l'occasione il parroco, don Michele Di Legge, ha celebrato una messa a casa della coppia con tutta i familiari. Tanti anni di lavoro e sacrifici, una vita intera dedicata all’agricoltura e all’allevamento degli animali custodendo nel cuore i valori cristiani, gli stessi che hanno saputo trasmettere ai loro figli e a una famiglia che continua a crescere. Auguri da parte di tutte le persone che hanno condiviso insieme a loro un cammino così significativo e dall'intera comunità.