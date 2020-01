Auguri

COLLETORTO. Teodoro Scalera spegne 93 candeline. La tua bontà, la tua determinazione, la tua forza sono esempi per tutti noi. Ti ringraziamo per ogni giorno trascorso insieme e per i valori che trasmetti alla tua famiglia e ai tuoi amici. Auguri di buon compleanno a Teodoro Scalera per i suoi 93 anni da parte dei tuoi cari e dal gruppo trekking di Colletorto.