50 anni di onorata carriera, meritato riconoscimento per l'ingegner Occhionero

Auguri

TERMOLI. L'Ordine degli ingegneri della provincia di Campobasso ha conferito a Elia Luigi Occhionero, come riconoscimento per aver svolto per 50 anni l'attività professionale e come apprezzamento per la dedizione profusa nell'ambito ingegneristico, l'attestati di Fedeltà alla professione.

All'ingegner Occhionero le congratulazioni di parenti e amici.