Auguroni a Cesare D'Agostino per i suoi 90 anni

TERMOLI. Oggi Cesare D'Agostino, per tutti "Cesarin", dalle mitiche mani d'oro quando si trattava di aggiustare mezzi a due ruote, compie 90 anni. Dal triciclo del bambino allo scooter, tutto quello che era due ruote non aveva segreti per lui, lo si poteva anche portare a pezzi: Cesare era capace di rimetterlo a nuovo. Cesarin' è un mito... oggi a festeggiarlo attorno a lui ci saranno la sua signora, i figli, la nuora, i nipotini e i pronipoti.

Persona sempre a modo, pronto a dare sempre una mano a tutti coloro che si recavano nella sua officina in via Duca degli Abruzzi, anche solo per gonfiare una gomma di bicicletta o motorino, davvero un personaggio che ha caratterizzato una epopea termolese, tanto da finire pure sui calendari dove venivano celebrati per l'appunto i personaggi storici come lui.

Auguroni Cesarino anche da parte della nostra redazione, e in particolare da Michele Trombetta.