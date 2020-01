Auguri a Pierpaolo Ciliberto per i suoi 18 anni

GUGLIONESI. I 18 anni tanto attesi sono arrivati.

Hai sempre avuto la necessità di vivere la vita in anticipo, così come in anticipo sei voluto venire al mondo , affrontando gli aventi della tua vita a pieno e con grinta , superando persino paure più grandi di te con coraggio e grande determinazione, peculiarità che ti appartengono da sempre e che ci auguriamo ti accompagnino sempre insieme al tuo straordinario sorriso contagioso .

L'augurio più grande che possiamo farti noi tutti , è quello di continuare a vivere la tua vita con responsabilità, così come hai fatto fino ad ora, divertiti sempre usando la testa e ricorda che ognuno di noi è unico perché se stesso , indipendentemente da quello che gli altri vedono.

BUON COMPLEANNO PIÈ... dalla Ciliberto's family