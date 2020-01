Il sogno di Simona si realizza: «Siamo orgogliosi di te»

MONTENERO DI BISACCIA. Apre oggi un nuovo drink and coffee bar a Montenero di Bisaccia, di proprietà della giovane Simona Soriano. Per lei, i genitori hanno formulato un messaggio di auguri: «Finalmente il tuo bar è pronto. Un’attività tutta tua che con sacrificio e determinazione sei riuscita a realizzare. Siamo orgogliosi di te, di tutto quello che hai fatto e di quello che farai. In bocca al lupo mamma papà Andrea e Tony».