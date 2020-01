Auguri

COLLETORTO. Fernando Campanelli spegne 50 candeline: tanti auguri. È un giorno speciale per te che segna un punto di arrivo per fare tesoro di tante esperienze conservando i valori più importanti e uno di inizio per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e gioia di vivere. Oggi Fernando Campanelli spegne cinquanta candeline. Auguri di cuore dalla moglie Marinella, dai parenti, dagli amici, dal gruppo trekking e da tutti i tifosi neroazzurri.