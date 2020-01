La grande festa per il neo 18enne Mattia Di Credico

Auguri

PALATA. Auguri bis per il neo 18enne Mattia De Credico. «Da oggi avrai ali per volare e orizzonti da esplorare.... Ma radici da cui tornare!! Ti auguriamo di affrontare la vita con gli stessi occhi di gioia e lo stesso sorriso luminoso che hai in questa immagine e di realizzare tutti i tuoi sogni .. Con immenso amore auguri per i tuoi 18 anni da mamma, papà, Fabrizio e parenti tutti...»