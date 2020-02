Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Auguri agli sposi Joan e Marina. «Un giorno speciale da condividere con tutte le persone più care. Un sentimento forte che si consolida nell'unione per la vita. Mano nella mano, in ogni esperienza, con il cuore pieno di amore che scandisce ogni momento. A Joan e Marina, che oggi si uniscono in matrimonio, alle 11.30, nella sala del museo Sacrocam di Santa Croce di Magliano, gli auguri più affettuosi dalle famiglie, dai testimoni e da tutti gli amici per una lunga vita insieme nella gioia più grande e tanta felicità custodendo sempre i valori più importanti.