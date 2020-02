Confetti rossi per Mariagrazia Di Pietro, congratulazioni

Auguri

PETACCIATO. "Cara Mariagrazia, ora che sei qui con la corona d'alloro in capo sorridi stupefatta ed entusiasta. Ma quante volte hai creduto di non farcela? Beh, tutte quelle volte ci abbiamo creduto noi per te. Abbiamo creduto nei tuoi sorrisi, quelli nascosti dalla tensione, nei tuoi silenzi, carichi di determinazione, nella tua ironia, l'unica boccata d'aria che ti sei concessa in questi giorni, nella tua frenesia, quella dei gesti più banali metafora delle tue preoccupazioni. E ora che stringi il traguardo tra le mani ricorda che è tutto merito tuo e noi ne siamo fieri e orgogliosi paladini. Non per caso, ma per scelta. Abbiamo scelto te come sorella e come figlia e abbiamo scelto bene.

Perché giovedì 27 febbraio hai coronato il tuo percorso di studi in Design all'università "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara con un sonoro e soddisfacente 110. E chissà che non vuoi sorprenderci con una bella lode che tra emergenze ed emozioni non è venuta allo scoperto. Staremo a vedere!

Intanto congratulazioni dottoressa!

Che il nostro affetto sia per te la colonna sonora dei tuoi anni migliori

La tua famiglia."