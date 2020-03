Dalla comunità di Santa Croce di Magliano tanti auguri a Maria

Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Auguri speciali per Maria. «Ci uniamo a tutta la comunità, per porgerti i più affettuosi auguri per il tuo Compleanno! Ringraziamo con te il Signore della Vita per la tua vita bella. Grazie di cuore per tutto e auguri di ogni bene. Con la nostra preghiera l`augurio sincero. Comunità di Santa Croce di Magliano».