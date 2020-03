TERMOLI. Beato fra le donne, insieme al padre, si chiama come lui non a caso e ha tutta l’intenzione, già manifestata in questo primo anno di vita, di ripercorrerne le gesta. Che giornata speciale per il Daniele Di Gennaro junior, qui ritratto assieme al papà Daniele di Gennaro senior. Ha mamma e 3 sorelle, che lo coccolano come un vero principe. Da papà Daniele, da mamma Lucrezia e dalle sorelline Chiara, Aurora e Diletta, i migliori auguri per spegnere con allegria e partecipazione la prima candelina.