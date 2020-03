TERMOLI. Il comandante Angelo Ardò spegne sessanta candeline.

«Un augurio speciale per un padre, un marito, un nonno, un amico... un comandante speciale. Vento sempre in poppa per Angelo Ardò, punto di riferimento per la famiglia e per tante persone che ne apprezzano le sue qualità umane e professionali. Per lui un giorno importante, quello delle sessanta candeline, che festeggerà nei ricordi di tante esperienze, sempre saldo al timone non solo nel lavoro ma anche in ogni momento della vita nell'affidamento sincero alla protezione e alla benedizione di San Basso, compagno di mille avventure. Ti vogliamo un mondo di bene. Tua moglie Maria Antonietta, i tuoi figli Francesco e Serena, tua nuora Rossella, da tutto l'equipaggio degli amici e un augurio speciale dalla tua nipotina Flavia».