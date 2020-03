Laurea in Ingegneria civile per Marianna Mastrantonio, congratulazioni

Auguri

COLLETORTO. Marianna Mastrantonio, al termine del percorso di studi accademici di Ingegneria Civile presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna, discute la sua tesi di laurea in modalità on-line.

Sono queste le disposizioni date dall'Ateneo di Bologna a causa dell'emergenza per il coronavirus.

Marianna discute la tesi dal titolo "Modello di regressione logistica per la previsione delle rotture nelle condotte in pressione" dalla propria abitazione, incoraggiata dall'affetto dei suoi genitori.

Avrebbe voluto celebrare questo momento come lo sognano tutti gli studenti che si impegnano e fanno sacrifici per raggiungere questo traguardo... Ma va bene così, l'emozione è stata grandissima e presto arriverà il tempo per gli abbracci e per condividere questa gioia grande con la famiglia e gli amici più cari che le sono stati vicini, anche se da lontano.

Gli auguri più affettuosi dai genitori, dai parenti e dagli amici. Questo è veramente il caso di dire "è stato indimenticabile!"