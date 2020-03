In Molise un'altra centenaria, Bonefro festeggia nonna Carmela Di Biase

Auguri

BONEFRO. La signora Carmela Di Biase, nonna e mamma, compie oggi i fatidici 100 anni, per lei questo profondo messaggio di auguri che viene da chi le vuole bene davvero. «Oggi ti vedremo compiere il tuo centesimo anno di età e per noi sarà un’esperienza ricca di fascino.

Sapere che, dentro di te, dentro quella persona che abbiamo imparato a chiamare “nonna” e che ci ha riempito di amore e di affetto e che perciò non possiamo non considerarlo qualcosa di dolce, in realtà si celano cent’anni di eventi, di emozioni, di nomi, di ricordi… di vita, è qualcosa di sorprendente.

Sei un baule di conoscenza unica nella nostra famiglia. Ti vogliamo bene e auguri per i tuoi 100 anni. La prevista festa organizzata sarà solamente rinviata a causa di questa pandemia. Dai tuoi nipoti, dai pronipoti e da tuo figlio Michele».