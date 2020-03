Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Confetti rossi in casa Ranaudo a San Martino in Pensilis. Marianna Ranaudo ha conseguito la laurea magistrale con discussione in video-conferenza, a distanza, stamani, all'Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente) in Biologia Molecolare e Applicata, discutendo una tesi in "Stabilità strutturale di cubosomi per drug delivery". Relatore il Chiarissimo professor Paolo Mariani. Splendido e brillantissimo il voto: 110 e lode. «Finalmente ce l'abbiamo fatta», esultano per lei i genitori Roberto e Rossella e il fratello Antonio. A Marianna e alla famiglia Ranaudo anche le felicitazioni dell'amico Pasquale Di Bello e di Termolionline.it.