Auguri, per noi sei speciale: Cristian e Andrea scrivono al papà sindaco

TERMOLI. Oggi, 19 marzo, è la festa del papà, quella più in embargo che si ricordi. Ma i sentimenti travalicano le norme di contenimento in vigore e allora da Cristian e Andrea, un messaggio a un papà speciale, il sindaco di Termoli Francesco Roberti.

«Caro papà, oggi è la tua festa e come tutti i bambini vorremmo averti a casa per festeggiare alla grande! Sappiamo però che questi giorni sono difficili, che tu sei impegnato insieme a tanti altri papà che sono medici, infermieri, sanitari, forze dell'ordine, volontari e tuoi collaboratori, per cercare di aiutare tutta la città a combattere contro questo brutto virus che sta preoccupando tutti ma siamo sicuri che tutti insieme ce la farete. Noi ti ascoltiamo e stiamo a casa e non usciamo... potremmo essere tristi, ci manca giocare al pallone, andare in bicicletta, vedere gli amici ma nonostante tutto, quando torni a casa tu riesci a darci tanto amore e colore alle nostre giornate.

Grazie papà, ti vogliamo un mondo di bene. Cristian e Andrea ❤».