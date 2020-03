CAMPOMARINO. Che giorno speciale per Flavia, oggi compie 26 anni.

«La foto ti ritrae mentre festeggi l’anno passato, ma quest’anno è un compleanno differente dagli altri a causa della pandemia che spaventa tutti ma che, proprio per questo, merita un pensiero diverso.

Oggi compi 26 anni e la tua indole gentile e buona continua a dettare il tuo essere, com’è giusto che sia… ed allora come passi questo compleanno? Creando mascherine “alla moda”, da brava stilista quale sei, per aiutare chi ha necessità e regalandole. In tantissimi hanno apprezzato questo tuo gesto spontaneo e ti hanno definito “dal cuore d’oro”.

Questo, e tanto altro di te, ci inorgoglisce e ci rende fieri della donna che sei diventata!

Non cambiare mai e che il tuo ”cuore d’oro” possa sempre dettare le scelte di oggi e di domani.

Buon compleanno al tesoro più prezioso che abbiamo: Flavia!

Mamma e Papà».