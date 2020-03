Auguri alla dottoressa Enrica Palmieri!

TERMOLI. Congratulazioni alla dottoressa Enrica Palmieri che oggi, nella splendida città di Trento, ha conseguito la Laurea Magistrale in Mediazione linguistica, turismo e culture, discutendo la tesi dal titolo "Hacia un ecomuseo en el Molise occidental, observando el ejemplo de Asturias". I genitori, la sorella, i parenti e tutti gli amici l'abbracciano virtualmente e si complimentano per il prestigioso traguardo raggiunto, per la sua tenacia e determinazione che l'hanno sempre contraddistinta e fatta apprezzare da tutti.